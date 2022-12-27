Аудиторская компания: Мы гордимся сотрудничеством с Report.az, Oxu.az и Baku TV

"Мы гордимся сотрудничеством с Report.az, Oxu.az и Baku TV".

"Мы гордимся сотрудничеством с Report.az, Oxu.az и Baku TV".

Как сообщает Report, об этом сказала директор аудиторской компании "TÜV Austria" Улькар Гулиева на церемонии вручения сертификатов ISO компаниям Global Media Group.

"Мы работаем в Азербайджане 5 лет. Нашему холдингу 150 лет и у нас есть определенная клиентская база. Это было впервые, когда мы сотрудничали с медиа - с компаниями Global Media Group (Report.az, Oxu.az и Baku TV) - в плане систем ISO и проводили аудиты.

Но энтузиазм медиакомпаний вызвал у нас интерес. Системы ISO применяются во многих компаниях, но у этой команды мы наблюдали особый энтузиазм", - сказала У. Гулиева.