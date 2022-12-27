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Аудиторская компания: Мы гордимся сотрудничеством с Report.az, Oxu.az и Baku TV

Аудиторская компания: Мы гордимся сотрудничеством с Report.az, Oxu.az и Baku TV "Мы гордимся сотрудничеством с Report.az, Oxu.az и Baku TV".
Бизнес
27 декабря 2022 г. 11:44
Аудиторская компания: Мы гордимся сотрудничеством с Report.az, Oxu.az и Baku TV

"Мы гордимся сотрудничеством с Report.az, Oxu.az и Baku TV".

Как сообщает Report, об этом сказала директор аудиторской компании "TÜV Austria" Улькар Гулиева на церемонии вручения сертификатов ISO компаниям Global Media Group.

"Мы работаем в Азербайджане 5 лет. Нашему холдингу 150 лет и у нас есть определенная клиентская база. Это было впервые, когда мы сотрудничали с медиа - с компаниями Global Media Group (Report.az, Oxu.az и Baku TV) - в плане систем ISO и проводили аудиты.

Но энтузиазм медиакомпаний вызвал у нас интерес. Системы ISO применяются во многих компаниях, но у этой команды мы наблюдали особый энтузиазм", - сказала У. Гулиева.

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Версия на английском языке Audit company: Cooperation with Report.az, Oxu.az and Baku TV makes us proud
Версия на азербайджанском языке Audit şirkəti: "Report.az", "Oxu.az" və "Baku TV" ilə əməkdaşlıq bizi qürurlandırdı"

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