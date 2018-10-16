Audi заплатит 800 миллионов евро за мошенничество

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Автоконцерн Audi обязан выплатить 800 миллионов евро в Германии в связи с манипуляциями показателей выбросов вредных веществ в дизельных машинах.

Как сообщает Report, об этом сообщила компания Volkswagen, в чью группу входит Audi.

"Прокурор Мюнхена издал административный приказ в отношении Audi в контексте невыполнения требований, касающихся дизельных двигателей V6 и V8 и автомобилей, произведенных и распространенных компанией Audi. Приказ предусматривает штраф в размере 800 миллионов евро. Audi AG признала штраф", — говорится в заявлении на сайте Volkswagen.

"Выплата штрафа непосредственно скажется на финансовых показателях" Volkswagen", - добавляет компания.

Отметим, автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.