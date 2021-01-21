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Audi и FAW запустили в Китае проект по выпуску электромобилей

Audi и FAW запустили в Китае проект по выпуску электромобилей Стоимость проекта составляет 4,62 млрд долларов США
Бизнес
21 января 2021 г. 12:47
Audi и FAW запустили в Китае проект по выпуску электромобилей

Германская Audi AG, входящая в группу Volkswagen, китайская FAW и администрация города Чанчунь подписали соглашение о запуске совместного проекта по производству электромобилей.

Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс».

Ожидается, что выпуск электромобилей будет запущен в 2024 году на автозаводе в Чанчуне. Его строительство обойдется более чем в 30 млрд юаней (4,62 млрд долларов США).

Автоконцерн Audi к настоящему времени поставил на китайский рынок примерно 7 млн автомобилей. Совместное предприятие FAW-Audi в 2020 году реализовало на материковой части Китая 726 288 машин, что стало рекордным показателем за 30 лет работы Audi на китайском рынке.

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