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ATIB планирует довести число членов до 120

ATIB планирует довести число членов до 120 12^16
Бизнес
23 декабря 2024 г. 12:51
ATIB планирует довести число членов до 120

В этом году в Азербайджано-турецкое объединение деловых людей (ATİB) вступили 34 новых члена, тогда как 15 компаний вышли из организации.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления ATİB Мюрсял Рустамов на ежегодном общем собрании объединения.

По его словам, в настоящее время ATİB насчитывает 86 членов.

Рустамов отметил, что в январе-ноябре этого года ATİB выполнил 99% поставленный целей:

"Одной из основных целей, стоящих перед нами, было доведение числа членов ATIB до 100. Однако этого достичь не удалось, из-за того, что около 15 компаний были исключены из организации. Я думаю, что после избрания нового правления целью должно быть уже не 100, а 120 членов".

Отметим, что ATİB начал свою деятельность в апреле 2004 года как правопреемник Ассоциации турецких бизнесменов, основанной в 2002 году.

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Версия на азербайджанском языке Mürsəl Rüstəmov: "ATİB-in yeni hədəfi üzv şirkətlərin sayının 120-ə çatdırılmasıdır"

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