AstraZeneca приобретет фармкомпанию Alexion за $39 млрд

Британско-шведская компания AstraZeneca приобретет американскую фармацевтическую фирму Alexion за 39 млрд долларов США.

Британско-шведская компания AstraZeneca приобретет американскую фармацевтическую фирму Alexion за 39 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении AstraZeneca.

В нем указывается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2021 года. По условиям соглашения, владельцы Alexion будут располагать 15% акций AstraZeneca. "Эта сделка позволит нам сделать шаг вперед в области иммунологии. Мы предвкушаем сотрудничество для создания новых препаратов, которые облегчат жизнь пациентам по всему миру", - отметил исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.

"На протяжении 30 лет Alexion работала над разработкой препаратов для лечения редких болезней. Я очень горжусь тем, чего достигла наша компания, и благодарен за это нашим сотрудникам. Начинается новая глава в жизни Alexion. В нашем лице AstraZeneca получает сильного партнера с большими возможностями в сфере биомедицины", - указал глава Alexion Людвиг Ханстон.