О нас

Астраханские компании начали первые поставки рыбной продукции в Азербайджан

Астраханские компании начали первые поставки рыбной продукции в Азербайджан Астраханские компании, занимающиеся производством и реализацией рыбных деликатесов, в том числе черной икры и рыбы осетровых видов, впервые начали поставки своей продукции в Азербайджан.
Бизнес
3 января 2024 г. 08:06
Астраханские компании начали первые поставки рыбной продукции в Азербайджан

Астраханские компании, занимающиеся производством и реализацией рыбных деликатесов, в том числе черной икры и рыбы осетровых видов, впервые начали поставки своей продукции в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба" Андрей Маркин.

Он отметил, что рыба и рыбные деликатесы остаются брендом Астраханской области, чрезвычайно востребованным у партнеров за границей.

"Мы впервые начали поставки рыбной продукции в Азербайджан, преимущественно это рыба-сырец, которая там активно перерабатывается. Астраханская рыба - жерех, лещ, сазан - используется при приготовлении местных национальных блюд. Также начаты поставки по данному направлению и деликатесной продукции - черной икры и рыбы осетровых видов", - сказал Маркин.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
1 января 2024 г. 10:32
В Азербайджане готовится новый законопроект О пробации - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане готовится новый законопроект "О пробации" - ЭКСКЛЮЗИВ
29 декабря 2023 г. 18:34
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
29 декабря 2023 г. 13:17
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
29 декабря 2023 г. 10:08
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
28 декабря 2023 г. 22:27
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi