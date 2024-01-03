Астраханские компании начали первые поставки рыбной продукции в Азербайджан

Астраханские компании, занимающиеся производством и реализацией рыбных деликатесов, в том числе черной икры и рыбы осетровых видов, впервые начали поставки своей продукции в Азербайджан.

Астраханские компании, занимающиеся производством и реализацией рыбных деликатесов, в том числе черной икры и рыбы осетровых видов, впервые начали поставки своей продукции в Азербайджан.

Как передает Report , об этом сообщил ТАСС глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба" Андрей Маркин.

Он отметил, что рыба и рыбные деликатесы остаются брендом Астраханской области, чрезвычайно востребованным у партнеров за границей.

"Мы впервые начали поставки рыбной продукции в Азербайджан, преимущественно это рыба-сырец, которая там активно перерабатывается. Астраханская рыба - жерех, лещ, сазан - используется при приготовлении местных национальных блюд. Также начаты поставки по данному направлению и деликатесной продукции - черной икры и рыбы осетровых видов", - сказал Маркин.