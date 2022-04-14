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Астраханская область планирует увеличить поставки на азербайджанский рынок

Астраханская область планирует увеличить поставки на азербайджанский рынок Астраханский деловой центр в Баку начал реализацию новых проектов.
Бизнес
14 апреля 2022 г. 11:57
Астраханская область планирует увеличить поставки на азербайджанский рынок

Астраханский деловой центр в Баку начал реализацию новых проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил учредитель центра Ирахид Миришов.

По его словам, укрепление торгово-экономических связей остается приоритетным направлением сотрудничества Астраханской области с Азербайджаном. Начинает реализовываться программа мероприятий по его развитию на текущий год, принятая в минувшем декабре во время визита в Азербайджан губернатора области Игоря Бабушкина.

"В данное время идёт работа над проектами, которые позволят увеличить поставки на азербайджанский рынок российских товаров. К этому подключились министерство экономического развития Астраханской области и Министерство экономики Азербайджана", - сообщил Ирахид Миришов.

По его словам, в перспективе на базе Центра планируется открыть в Баку Астраханский торговый дом, чтобы астраханские товаропроизводители имели возможность реализовать свою продукцию в Азербайджане. Также идет проработка проекта открытия нескольких астраханских фирменных магазинов в Баку.

"В прошлом году товарооборот между Астраханской областью и Азербайджаном составил более 17 миллионов долларов США, увеличившись на 18 процентов, – отметил учредитель Центра. – В текущем году имеются все предпосылки увеличить данные показатели".

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Версия на английском языке Russia’s Astrakhan region eyes increasing supplies to Azerbaijani market

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