Астана ведет переговоры с 362 готовыми покинуть РФ зарубежными компаниями о релокации

Объявившие об уходе с российского рынка из-за геополитической ситуации 62 иностранные компании готовы рассматривать Казахстан в качестве альтернативной площадки. С марта Казахстан ведет переговоры 362 крупными компаниями об их релокации в республику.

Объявившие об уходе с российского рынка из-за геополитической ситуации 62 иностранные компании готовы рассматривать Казахстан в качестве альтернативной площадки. С марта Казахстан ведет переговоры 362 крупными компаниями об их релокации в республику.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстана, об этом заявил в ходе брифинга замглавы МИД Алмас Айдаров.

"С начала действий и объявления санкций в отношении российской экономики нами было определено 362 компании, которые в открытых источниках объявили о своем уходе либо сокращении своих деятельности на российском рынке. 362 компании – это иностранные компании, которые вели свою деятельность в России и для нас представляют интерес. Начиная с марта, мы вышли на головные компании этих брендов с предложением релоцироваться в Казахстан. На сегодняшний день 62 компании дали нам положительный ответ, что готовы рассматривать Казахстан в качестве альтернативной площадки", - сообщил он.

Замминистра уточнил, что из 62 отозвавшихся компаний 21 проект уже релоцировался в Казахстан. Среди них - австралийская компания Fortescue, американская Honeywell, производящая электронные системы управления и автоматизации, также TikTok открыл региональный офис в Казахстане, inDriver перенес свой офис в Казахстан, французская Alstom переносит сервисные центры в Казахстан.

Айдаров отметил, что список таргетируемых компаний пополняется: некоторые из них сразу же отвечают отказом или говорят, что будут следить за развитием событий. Он уточнил, что специальных условий для релоцируемых компаний не предоставляют, они будут работать в общем правовом поле Казахстана.