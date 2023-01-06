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Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе

Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе В Ассоциацию развития женского предпринимательства в Азербайджане поступило 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе.
Бизнес
6 января 2023 г. 14:14
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе

В Ассоциацию развития женского предпринимательства в Азербайджане поступило 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе.

Об этом Report сказала председатель правления Ассоциации Сакина Бабаева.

По ее словам, представившие проекты желают осуществлять бизнес-деятельность в Барде, Тертере, Агдаме, Гадруте, Физули, Зангилане: "Проекты в основном связаны с открытием тендирных цехов. Также имеются проекты по выращиванию сельскохозяйственной продукции на освобожденных территориях. Мы информируем женщин-предпринимателей, что в указанных регионах имеются родники и рядом с ними можно развивать этнический и сельский туризм".

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Версия на английском языке Azerbaijani women present 343 projects for business activities in Karabakh
Версия на азербайджанском языке AQSİA: "Qadınlar Qarabağda biznes fəaliyyəti üçün 343 layihə təqdim ediblər”

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