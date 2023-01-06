Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе

В Ассоциацию развития женского предпринимательства в Азербайджане поступило 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе.

В Ассоциацию развития женского предпринимательства в Азербайджане поступило 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе.

Об этом Report сказала председатель правления Ассоциации Сакина Бабаева.

По ее словам, представившие проекты желают осуществлять бизнес-деятельность в Барде, Тертере, Агдаме, Гадруте, Физули, Зангилане: "Проекты в основном связаны с открытием тендирных цехов. Также имеются проекты по выращиванию сельскохозяйственной продукции на освобожденных территориях. Мы информируем женщин-предпринимателей, что в указанных регионах имеются родники и рядом с ними можно развивать этнический и сельский туризм".