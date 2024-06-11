Ассоциация Производителей Цемента Азербайджана приняла участие в конференции GCCA 2024

Генеральные директора и мировые лидеры цементных и бетонных компаний собрались для обсуждения коллективных действий по достижению углеродной нейтральности на конференции GCCA 2024 в Бангкоке с 3 по 7 июня. На мероприятии также присутствовали политики из различных стран, что подчеркивало глобальную приверженность к устойчивому развитию. В программу конференции вошли стратегические дискуссии членов GCCA, направленные на продвижение миссии по достижению углеродной нейтральности в цементной и бетонной промышленностях, в соответствии с дорожной картой GCCA на 2050 год.
Ассоциация Производителей Цемента Азербайджана (ACPA) была удостоена чести участвовать в этом мероприятии, представив свой инновационный проект Net Zero Accelerator. Этот проект направлен на декарбонизацию цементной и бетонной промышленностей Азербайджана, что позиционирует страну как лидера в области устойчивого развития в цементном и бетонном секторах среди стран СНГ.
В своей речи председатель Генеральной ассамблеи Ассоциации Производителей Цемента Азербайджана г-н Хеннинг Сассе отметил: «Азербайджан стал первой страной среди стран СНГ, реализовавшей проект Net Zero Accelerator для своей цементной и бетонной промышленностей. Я горд представить эту инициативу Ассоциации Производителей Цемента Азербайджана на встрече генеральных директоров и лидеров GCCA 2024».
«Было замечательно увидеть такой позитивный вклад со стороны Ассоциации Производителей Цемента Азербайджана. Мы приветствуем прогресс азербайджанской цементной промышленности, представленный на нашей конференции, подчеркивающий её роль в рамках глобальной отрасли, приверженной углеродной нейтральности. На пути к COP29 будет важно полностью вовлечься и сотрудничать в этом процессе», — сказал Томас Гийо, генеральный директор GCCA.
Инициатива Net Zero Accelerator, возглавляемая интегрированными производителями цемента Азербайджана: «Norm» ОАО, «Holcim Azerbaijan» ОАО, «Arkoz Cement» и «Reges Cement» , была запущена на мероприятии 6-7 мая 2024 года. Были проведены обсуждения с представителями производителей бетона, строительных компаний, государственных органов и неправительственных организаций по вопросам снижения выбросов CO2 по всей цепочке создания стоимости, а также касающихся соответствующего законодательства и регулирования.
Дорожная карта Net Zero Ассоциации Производителей Цемента Азербайджана будет разработана в соответствии с государственной политикой, в сотрудничестве с научным и практическим опытом Европейской Академии Исследований Цемента и Глобальной Ассоциации Цемента и Бетона.
Об Ассоциации Производителей Цемента Азербайджана (ACPA):
Ассоциация Производителей Цемента Азербайджана (ACPA) стремится продвигать устойчивые практики, инновации в цементной и бетонной промышленностях Азербайджана. Через совместные усилия и стратегические инициативы, ACPA нацелена на значительное сокращение выбросов CO2 и продвижение отрасли к углеродной нейтральности.
О Глобальной Ассоциации Цемента и Бетона (
Глобальная Ассоциация Цемента и Бетона (
Встреча генеральных директоров и лидеров GCCA прошла в Бангкоке с 3 по 7 июня. Дополнительная информация