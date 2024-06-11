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Ассоциация Производителей Цемента Азербайджана приняла участие в конференции GCCA 2024

Ассоциация Производителей Цемента Азербайджана приняла участие в конференции GCCA 2024 Генеральные директора и мировые лидеры цементных и бетонных компаний собрались для обсуждения коллективных действий по достижению углеродной нейтральности на конференции GCCA 2024 в Бангкоке с 3 по 7 июня. На мероприятии также присутствовали политики из р
Бизнес
11 июня 2024 г. 17:00
Ассоциация Производителей Цемента Азербайджана приняла участие в конференции GCCA 2024

Генеральные директора и мировые лидеры цементных и бетонных компаний собрались для обсуждения коллективных действий по достижению углеродной нейтральности на конференции GCCA 2024 в Бангкоке с 3 по 7 июня. На мероприятии также присутствовали политики из различных стран, что подчеркивало глобальную приверженность к устойчивому развитию. В программу конференции вошли стратегические дискуссии членов GCCA, направленные на продвижение миссии по достижению углеродной нейтральности в цементной и бетонной промышленностях, в соответствии с дорожной картой GCCA на 2050 год.

Ассоциация Производителей Цемента Азербайджана (ACPA) была удостоена чести участвовать в этом мероприятии, представив свой инновационный проект Net Zero Accelerator. Этот проект направлен на декарбонизацию цементной и бетонной промышленностей Азербайджана, что позиционирует страну как лидера в области устойчивого развития в цементном и бетонном секторах среди стран СНГ.

В своей речи председатель Генеральной ассамблеи Ассоциации Производителей Цемента Азербайджана г-н Хеннинг Сассе отметил: «Азербайджан стал первой страной среди стран СНГ, реализовавшей проект Net Zero Accelerator для своей цементной и бетонной промышленностей. Я горд представить эту инициативу Ассоциации Производителей Цемента Азербайджана на встрече генеральных директоров и лидеров GCCA 2024».

«Было замечательно увидеть такой позитивный вклад со стороны Ассоциации Производителей Цемента Азербайджана. Мы приветствуем прогресс азербайджанской цементной промышленности, представленный на нашей конференции, подчеркивающий её роль в рамках глобальной отрасли, приверженной углеродной нейтральности. На пути к COP29 будет важно полностью вовлечься и сотрудничать в этом процессе», — сказал Томас Гийо, генеральный директор GCCA.

Инициатива Net Zero Accelerator, возглавляемая интегрированными производителями цемента Азербайджана: «Norm» ОАО, «Holcim Azerbaijan» ОАО, «Arkoz Cement» и «Reges Cement» , была запущена на мероприятии 6-7 мая 2024 года. Были проведены обсуждения с представителями производителей бетона, строительных компаний, государственных органов и неправительственных организаций по вопросам снижения выбросов CO2 по всей цепочке создания стоимости, а также касающихся соответствующего законодательства и регулирования.

Дорожная карта Net Zero Ассоциации Производителей Цемента Азербайджана будет разработана в соответствии с государственной политикой, в сотрудничестве с научным и практическим опытом Европейской Академии Исследований Цемента и Глобальной Ассоциации Цемента и Бетона.

Об Ассоциации Производителей Цемента Азербайджана (ACPA):

Ассоциация Производителей Цемента Азербайджана (ACPA) стремится продвигать устойчивые практики, инновации в цементной и бетонной промышленностях Азербайджана. Через совместные усилия и стратегические инициативы, ACPA нацелена на значительное сокращение выбросов CO2 и продвижение отрасли к углеродной нейтральности.

О Глобальной Ассоциации Цемента и Бетона (GCCA):

Глобальная Ассоциация Цемента и Бетона (GCCA) и её члены представляют 80% мировых производственных мощностей по производству цемента за пределами Китая, а также растущее число китайских производителей. Компании-члены обязались сокращать и, в конечном итоге, ликвидировать выбросы CO2 в бетоне, которые в настоящее время составляют около 7% глобальных выбросов, через реализацию дорожной карты GCCA «Concrete Future 2050 Net Zero» — первого детализированного плана в тяжелой промышленности. Совместно с GCCA, они стремятся построить светлое, устойчивое и стойкое будущее для бетонной промышленности и всего мира.

Встреча генеральных директоров и лидеров GCCA прошла в Бангкоке с 3 по 7 июня. Дополнительная информация здесь

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Cement Producers Association Participated in GCCA Conference 2024 in Bangkok
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Sement İstehsalçıları Assosiasiyası Banqkokda keçirilən GCCA 2024 konfransında yer alıb

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