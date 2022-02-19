Ассоциация: Пандемия негативно отразилась на продаже цветов

"Уменьшение количества свадебных торжеств в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) и проведение их в ограниченном формате негативно отразилось на продаже цветов. Прежние объемы продаж все еще не восстановились".

"Уменьшение количества свадебных торжеств в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) и проведение их в ограниченном формате негативно отразилось на продаже цветов. Прежние объемы продаж все еще не восстановились".

Об этом Report сообщил председатель Общественного объединения ”Ассоциация производителей, импортеров и экспортеров роз Азербайджана" Джавид Ахундов.

"Как и прежде, сейчас мы в основном экспортируем цветы в Россию. Мы также поставляем продукцию на грузинский рынок".

Дж.Ахундов также отметил, что в последние годы в связи с пандемией цены на цветы почти не претерпели изменений. Только в преддверии особых дней, таких как 14 февраля, 8 марта, происходит некоторое повышение цен в соответствии со спросом.