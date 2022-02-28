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Ассоциация: Экспортеры фруктов и овощей в Россию потеряли 40% своих потенциальных доходов

Ассоциация: Экспортеры фруктов и овощей в Россию потеряли 40% своих потенциальных доходов Падение курса рубля на фоне российско-украинской войны снизило потенциальные доходы экспортеров фруктов и овощей из Азербайджана в Россию примерно на 40%.
Бизнес
28 февраля 2022 г. 16:11
Ассоциация: Экспортеры фруктов и овощей в Россию потеряли 40% своих потенциальных доходов

Падение курса рубля на фоне российско-украинской войны снизило потенциальные доходы экспортеров фруктов и овощей из Азербайджана в Россию примерно на 40%.

Об этом Report сообщил председатель Общественного объединения ”Ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана" Башир Гулиев.

"Экспортируемые из Азербайджана в Россию фрукты и овощи продаются там в рублях, затем полученные доходы возвращаются в Азербайджан в виде долларов США. А в настоящее время 1 доллар в России равен 110-120 рублям. Это означает, что мы потеряли около 40% нашего потенциального дохода. Более того, российские банки в силу известных обстоятельств не могут перевести эти деньги в Азербайджан. Так что экспортеры нуждаются в поддержке государства. Механизмы поддержки во всем мире состоят из материальной помощи предпринимателям в различных формах для оплаты ежемесячных, коммунальных, производственных расходов”, - сказал он.

Кроме того, по словам Б.Гулиева, в последние дни доставка фруктов и овощей на российские рынки также сопряжена с трудностями: "Фрукты и овощи, экспортируемые из Азербайджана в Россию, остались на границе соседней страны. На въезде в Россию большие пробки. Автомобили, загруженные с 14 февраля, не смогли проехать на ту сторону. На российской границе скорость прохождения машин очень низкая, в течение дня они пропускают небольшое количество машин. Образовалась большая пробка и в направлении из России в Азербайджан”.

Напомним, что в 2021 году Азербайджан экспортировал 641,6 тыс. тонн фруктов и овощей, что на 5,7% больше, чем в 2020 году. Выручка от экспорта этой продукции в прошлом году составила на 3,7% больше - 630,4 млн долларов США.

В январе этого года Азербайджан, экспортировав 43 805 тонн фруктов и овощей, получил доход в размере 52,8 миллиона долларов США. Это на 27,3% и 42,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Assosiasiya: "Rusiyaya meyvə-tərəvəz ixrac edənlər potensial gəlirlərinin 40 %-ni itirib"

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