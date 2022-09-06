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Ассоциация бизнесменов Азербайджана, Турции и Узбекистана начала свою деятельность

Ассоциация бизнесменов Азербайджана, Турции и Узбекистана начала свою деятельность В Ташкенте состоялось открытие Ассоциации бизнесменов Азербайджана, Турции и Узбекистана (ATUIAB), организован бизнес-форум.
Бизнес
6 сентября 2022 г. 10:57
Ассоциация бизнесменов Азербайджана, Турции и Узбекистана начала свою деятельность

В Ташкенте состоялось открытие Ассоциации бизнесменов Азербайджана, Турции и Узбекистана (ATUIAB), организован бизнес-форум.

Как сообщает Report, форум, в котором приняли участие более 30 представителей сферы среднего и малого предпринимательства, открыл директор Азербайджанского культурного центра, первый секретарь посольства Азербайджана в Узбекистане Самир Аббасов.

Он подчеркнул, что железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, открытие Зангезурского коридора, являющегося важной инициативой для Турции и региона Центральной Азии, может привести к стратегическим изменениям в транспортно-коммуникационной карте региона.

Глава ассоциации Руслан Иманзаде рассказал, что в январе-апреле этого года объем торгового оборота между Азербайджаном и Узбекистаном составил 50,1 млн долларов США, из которых 33,5 млн долларов США приходится на экспортные и 16,6 млн долларов США - на импортные операции.

Затем были проведены двусторонние встречи с участием бизнесменов, обсуждены конкретные проекты.

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