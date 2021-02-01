ASOS приобрел Topshop и Topman за 405 млн долларов

Сделка включает приобретение торговых марок Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT

Британский онлайн-магазин одежды ASOS покупает четыре бренда обанкротившейся компании Arcadia Group за 295 млн фунт стерлингов (405 млн долларов США ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ретейлера. Сделка включает приобретение торговых марок Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT.

"Покупка таких знаковых британских брендов - это по-настоящему волнительное событие для ASOS и наших клиентов. Это поможет нам ускорить реализацию стратегии по созданию крупной платформы, объединяющей различные компании. Мы продолжим развивать онлайн-направление этих фирм, используя наш опыт в сфере дизайна, маркетинга, инноваций и логистики и работая с ключевыми партнерами в Великобритании и по всему миру", - отметил исполнительный директор ASOS Ник Бейтон.

В сообщении ритейлера указывается, что немаловажным фактором в осуществлении сделки стало присутствие купленных брендов на рынках США и Германии. В ASOS подчеркнули, что в 2019 году, до пандемии коронавируса, общая выручка Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT составляла примерно 1 млрд фунт стерлингов (1,37 млрд долларов США). После вспышки эпидемии и закрытия магазинов доходы компаний сильно снизились - до 265 млн фунт стерлингов (363 млн доллара США) в совокупности, однако их онлайн-продажи выросли на 5% по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим годом.

Arcadia Group, управлявшая десятью брендами модной одежды, включая Topshop, Topman, Burton и Dorothy Perkins, сообщила 1 декабря о начале процедуры банкротства и передаче компании во внешнее управление. С 2002 года ее владельцем является британский предприниматель Филипп Грин, который приобрел эту фирму за 840 млн фунт стерлингов.

На прошлой неделе еще один британский онлайн-ритейлер молодежной одежды Boohoo Group выкупил торговую марку сети универмагов Debenhams, также объявившей в декабре о начале процедуры банкротства на фоне пандемии коронавируса. Бренд с более чем 200-летней историей был продан за 55 млн фунт стерлингов (около 75 млн долларов США).

Онлайн-ритейлер ASOS был основан британскими предпринимателями Ником Робертсоном, Эндрю Риганом, Квентином Гриффитсом и Деборой Торп в 2000 году. В настоящее время крупнейшим акционером компании является датская фирма Bestseller, которой принадлежит 26,4% акций.