Аскер Алекперов: На Союз оценщиков тюркских государств возлагаются большие надежды

В период, когда сотрудничество между тюркскими государствами расширяется и выходит на качественно новый этап, создание Союза оценщиков тюркских государств является важным шагом.

В период, когда сотрудничество между тюркскими государствами расширяется и выходит на качественно новый этап, создание Союза оценщиков тюркских государств является важным шагом.

Как сообщает Report, об этом советник министра экономики Азербайджана Аскер Алекперов сказал на встрече с членами Союза оценщиков тюркских государств.

Советник министра отметил, что оценка является одной из динамично развивающихся сфер деятельности экономики: "Очень велико значение оценки как комплексного показателя результатов различных видов деятельности, их эффективности, подверженности инвесторов различным рискам. По мере развития рыночных отношений в Азербайджане возрастает и потребность в расширении знаний об оценочной деятельности".

А.Алекперов отметил, что развитию экономических отношений между тюркскими государствами уделяется особое внимание. По его словам, на Союз оценщиков тюркских государств возлагаются большие надежды: "Мы уверены, что оценщики внесут важный вклад в развитие отношений между тюркскими государствами".