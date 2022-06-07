О нас

Аскарулы: Казахстан намерен увеличить товарооборот с Азербайджаном

Аскарулы: Казахстан намерен увеличить товарооборот с Азербайджаном Азербайджан очень важный экономический партнер для Казахстана. Товарооборот между странами в прошлом году составил 300 млн долларов США.
Бизнес
7 июня 2022 г. 09:51
Аскарулы: Казахстан намерен увеличить товарооборот с Азербайджаном

Азербайджан очень важный экономический партнер для Казахстана. Товарооборот между странами в прошлом году составил 300 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" Азамат Аскарулы в ходе азербайджано-казахстанского бизнес-форума в Баку.

По его словам, за первый квартал этого года товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном составил 100 млн долларов США. В краткосрочной перспективе целью является достижение показателя товарооборота в 500 млн долларов США , а в будущем - в 1 млрд. долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Azərbaycan ilə əmtəə dövriyyəsini artırmaq niyyətindədir
Версия на английском языке Askaruly: Kazakhstan intends to increase trade with Azerbaijan

Экслюзивные новости

В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
6 июня 2022 г. 11:02
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
3 июня 2022 г. 13:04
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
3 июня 2022 г. 12:44
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi