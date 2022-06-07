Аскарулы: Казахстан намерен увеличить товарооборот с Азербайджаном

Азербайджан очень важный экономический партнер для Казахстана. Товарооборот между странами в прошлом году составил 300 млн долларов США.

Азербайджан очень важный экономический партнер для Казахстана. Товарооборот между странами в прошлом году составил 300 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" Азамат Аскарулы в ходе азербайджано-казахстанского бизнес-форума в Баку.

По его словам, за первый квартал этого года товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном составил 100 млн долларов США. В краткосрочной перспективе целью является достижение показателя товарооборота в 500 млн долларов США , а в будущем - в 1 млрд. долларов.