ASK: За последние 20 лет число внешнеторговых партнеров Азербайджана выросло до 200

Число внешнеторговых партнеров Азербайджана выросло до 200 за минувшие 20 лет.

Число внешнеторговых партнеров Азербайджана выросло до 200 за минувшие 20 лет.

Как сообщает Report, об этом президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) Мамед Мусаев заявил на конференции "Государственно-предпринимательское партнерство: основа устойчивой экономики" в Баку.

По его словам, поддержка участия местных предпринимателей в международных выставках и продвижение бренда "Made in Azerbaijan" благоприятно сказались на экспорте.

Мусаев добавил, что в настоящее время в зарубежных странах действуют 11 торговых домов, 4 винных дома, а также 4 представительства торговых домов, где представлена азербайджанская продукция.

Глава ASK отметил, что количество занимающихся предпринимательской деятельностью в стране превышает 759 тыс. человек.