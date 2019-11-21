​ASK: Предприниматели нуждаются в просветительских мероприятиях

Предприниматели в Азербайджане не осведомлены в полной мере об изменениях в законодательстве.

Об этом Report заявила представитель Конфедерации предпринимателей Азербайджана (ASK) Кристина Мамедова.

"В Азербайджане был проведен опрос 500 предпринимателей, из которых 69% респондентов были представителями частного сектора. Деловые люди представляли 14 секторов экономики из 12 регионов. Среди опрошенных 25% составили микро-, 31% - малые, 26% - средние, 18% - крупные предприниматели.

По итогам голосования стало известно, что бизнесмены не в полной мере осведомлены об экономических реформах и институциональных изменениях, а также об изменениях в законодательстве. Они нуждаются в просветительских мероприятиях. Предприниматели также заявили, что страдают от нехватки кадров, и не удовлетворены процессом подготовки кадров", - сказала она.