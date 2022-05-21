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ASK: Малые и средние предприятия нуждаются в расширении рынков сбыта

ASK: Малые и средние предприятия нуждаются в расширении рынков сбыта Малый и средний бизнес Азербайджана нуждается в расширении каналов сбыта и увеличении доступа на внешние рынки.
Бизнес
21 мая 2022 г. 14:12
ASK: Малые и средние предприятия нуждаются в расширении рынков сбыта

Малый и средний бизнес Азербайджана нуждается в расширении каналов сбыта и увеличении доступа на внешние рынки.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Национальной конфедерации организации предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) Вугар Зейналов на мероприятии "Фестиваль производителей Азербайджана -2022".

По его словам, продукция предпринимателей должна быть конкурентоспособной.

Зейналов сказал, что сегодняшняя ярмарка, организованная Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики, дает предпринимателям дополнительную возможность представить свою продукцию потребителям и еще больше доработать свою продукцию: "Сегодня на выставке представлены микропредприниматели. Поэтому организованный сегодня фестиваль станет важной поддержкой для предпринимателей".

"Фестиваль производителей Азербайджана- 2022" открылся сегодня и продлится до 22 мая.

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Версия на азербайджанском языке ASK: "KOB-lar satış kanallarını genişləndirməlidirlər"

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