ASK: Малые и средние предприятия нуждаются в расширении рынков сбыта

Малый и средний бизнес Азербайджана нуждается в расширении каналов сбыта и увеличении доступа на внешние рынки.

Малый и средний бизнес Азербайджана нуждается в расширении каналов сбыта и увеличении доступа на внешние рынки.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Национальной конфедерации организации предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) Вугар Зейналов на мероприятии "Фестиваль производителей Азербайджана -2022".

По его словам, продукция предпринимателей должна быть конкурентоспособной.

Зейналов сказал, что сегодняшняя ярмарка, организованная Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики, дает предпринимателям дополнительную возможность представить свою продукцию потребителям и еще больше доработать свою продукцию: "Сегодня на выставке представлены микропредприниматели. Поэтому организованный сегодня фестиваль станет важной поддержкой для предпринимателей".

"Фестиваль производителей Азербайджана- 2022" открылся сегодня и продлится до 22 мая.