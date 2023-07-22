ASK: 60% местного производства основано на импортном сырье

60% производимой в Азербайджане продукции основано на сырье, закупаемом за рубежом.

60% производимой в Азербайджане продукции основано на сырье, закупаемом за рубежом.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) Вугар Зейналов на встрече для предпринимателей, организованной ASK и Министерством экономики в связи с поправками в постановление Кабинета министров "Об упрощении помещения товаров под специальную таможенную процедуру внутренней переработки".

По его словам, нововведения, связанные с помещением товаров под специальную таможенную процедуру внутренней переработки, позволят азербайджанской продукции быть конкурентоспособной при экспорте: "Кроме того, отмена требования о внесении депозита устранит определенные трудности предпринимателей, связанные с оборотными средствами".

Заместитель директора департамента промышленности Министерства экономики Эльхан Шириев подчеркнул, что внесенные в правила изменения и в целом сам этот механизм, имеют большое значение для развития перерабатывающей промышленности и сферы услуг, в частности, для расширения экспортной деятельности.