Ашхабад ратифицировал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Баку и Анкарой

Парламент Туркменистана ратифицировал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Азербайджаном и Турцией.
Как передает Report, об этом сообщает газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Отмечается, что документ прошел ратификацию на втором заседании местного парламента 7-го созыва.
"Главная цель трехстороннего соглашения - укрепление дружественных отношений, развитие и активизация взаимовыгодных торгово-экономических связей", - подчеркивают местные СМИ.
Кроме того, для Ашхабада выгодно долгосрочное сотрудничество с Баку и Анкарой в сферах: энергетики, сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности, транспорта, логистики.
Также это соглашение будет способствовать открытию новых направлений сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, уточняют в СМИ.
Соглашение между правительствами Туркмении, Азербайджана и Турции о торгово-экономическом сотрудничестве было подписано в декабре 2022 года в городе Туркменбаши (бывший Красноводск) по итогам трехсторонних переговоров президентов Туркменистана, Азербайджана и Турции Сердара Бердымухамедова, Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.