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Ашхабад ратифицировал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Баку и Анкарой

Ашхабад ратифицировал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Баку и Анкарой Парламент Туркменистана ратифицировал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Азербайджаном и Турцией.
Бизнес
5 июня 2023 г. 11:00
Ашхабад ратифицировал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Баку и Анкарой

Парламент Туркменистана ратифицировал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Азербайджаном и Турцией.

Как передает Report, об этом сообщает газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Отмечается, что документ прошел ратификацию на втором заседании местного парламента 7-го созыва.

"Главная цель трехстороннего соглашения - укрепление дружественных отношений, развитие и активизация взаимовыгодных торгово-экономических связей", - подчеркивают местные СМИ.

Кроме того, для Ашхабада выгодно долгосрочное сотрудничество с Баку и Анкарой в сферах: энергетики, сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности, транспорта, логистики.

Также это соглашение будет способствовать открытию новых направлений сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, уточняют в СМИ.

Соглашение между правительствами Туркмении, Азербайджана и Турции о торгово-экономическом сотрудничестве было подписано в декабре 2022 года в городе Туркменбаши (бывший Красноводск) по итогам трехсторонних переговоров президентов Туркменистана, Азербайджана и Турции Сердара Бердымухамедова, Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Версия на английском языке Ashgabat ratifies agreement on trade-economic co-op with Baku and Ankara
Версия на азербайджанском языке Türkmənistan Azərbaycan və Türkiyə ilə iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Sazişi təsdiqləyib

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