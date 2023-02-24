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ASCO: Предприниматели могут обратиться в Бакинский дом МСП за получением услуг грузоперевозок

ASCO: Предприниматели могут обратиться в Бакинский дом МСП за получением услуг грузоперевозок Предприниматели, желающие воспользоваться услугами грузоперевозок ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), могут подать заявку через Бакинский дом малого и среднего бизнеса.
Бизнес
24 февраля 2023 г. 12:31
ASCO: Предприниматели могут обратиться в Бакинский дом МСП за получением услуг грузоперевозок

Предприниматели, желающие воспользоваться услугами грузоперевозок ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), могут подать заявку через Бакинский дом малого и среднего бизнеса.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ASCO.

Сообщается, что в Бакинском доме МСП ASCO предпринимателям доступны услуги по приему заказов, координации и информированию об их выполнении.

В Бакинском доме МСП, расположенном по адресу Баку, проспект Зии Буньядова, 38С, 1969-й квартал, предпринимателям предоставляется более 250 услуг со стороны 50 государственных и частных структур.

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Версия на азербайджанском языке ASCO: "Yükdaşıma xidmətləri üçün sahibkarlar “Bakı KOB evi”nə müraciət edə bilər"

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