ASCO: Предприниматели могут обратиться в Бакинский дом МСП за получением услуг грузоперевозок

Предприниматели, желающие воспользоваться услугами грузоперевозок ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), могут подать заявку через Бакинский дом малого и среднего бизнеса.

Предприниматели, желающие воспользоваться услугами грузоперевозок ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), могут подать заявку через Бакинский дом малого и среднего бизнеса.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ASCO.

Сообщается, что в Бакинском доме МСП ASCO предпринимателям доступны услуги по приему заказов, координации и информированию об их выполнении.

В Бакинском доме МСП, расположенном по адресу Баку, проспект Зии Буньядова, 38С, 1969-й квартал, предпринимателям предоставляется более 250 услуг со стороны 50 государственных и частных структур.