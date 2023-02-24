ASCO: Предприниматели могут обратиться в Бакинский дом МСП за получением услуг грузоперевозок

Предприниматели, желающие воспользоваться услугами грузоперевозок ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), могут подать заявку через Бакинский дом малого и среднего бизнеса.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ASCO.
Сообщается, что в Бакинском доме МСП ASCO предпринимателям доступны услуги по приему заказов, координации и информированию об их выполнении.
В Бакинском доме МСП, расположенном по адресу Баку, проспект Зии Буньядова, 38С, 1969-й квартал, предпринимателям предоставляется более 250 услуг со стороны 50 государственных и частных структур.