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ASAN Xidmət удостоен премии "Лучшие результаты стартапов на Кавказе"

ASAN Xidmət удостоен премии "Лучшие результаты стартапов на Кавказе" ASAN Xidmət удостоен премии "Лучшие результаты стартапов на Кавказе" за развитие инновационной экосистемы и продвижение механизмов поддержки стартапов от авторитетной международной организации StartupBlink, сформировавшей глобальную стартап-карту.
Бизнес
17 января 2024 г. 10:41
ASAN Xidmət удостоен премии Лучшие результаты стартапов на Кавказе

ASAN Xidmət удостоен премии "Лучшие результаты стартапов на Кавказе" за развитие инновационной экосистемы и продвижение механизмов поддержки стартапов от авторитетной международной организации StartupBlink, сформировавшей глобальную стартап-карту.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

"Согласно глобальному рейтингу, в 2023 году наша страна заняла 84-е место в списке 100 самых успешных стран в этой сфере. Передаем наши поздравления персоналу ASAN Xidmət и выражаем благодарность за вклад в развитие бизнес-среды", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ASAN Service honored with Best Startup Results in Caucasus award
Версия на азербайджанском языке "ASAN Xidmət" "Qafqazda ən yaxşı startap nəticələri" mükafatına layiq görülüb

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