ASAN Xidmət удостоен премии "Лучшие результаты стартапов на Кавказе"

ASAN Xidmət удостоен премии "Лучшие результаты стартапов на Кавказе" за развитие инновационной экосистемы и продвижение механизмов поддержки стартапов от авторитетной международной организации StartupBlink, сформировавшей глобальную стартап-карту.

ASAN Xidmət удостоен премии "Лучшие результаты стартапов на Кавказе" за развитие инновационной экосистемы и продвижение механизмов поддержки стартапов от авторитетной международной организации StartupBlink, сформировавшей глобальную стартап-карту.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

"Согласно глобальному рейтингу, в 2023 году наша страна заняла 84-е место в списке 100 самых успешных стран в этой сфере. Передаем наши поздравления персоналу ASAN Xidmət и выражаем благодарность за вклад в развитие бизнес-среды", - говорится в публикации.