ASAN Xidmət подписал Меморандум о взаимопонимании с двумя университетами

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана подписало Меморандум о взаимопонимании с Азербайджанским университетом архитектуры и строительства и Нахчыванским государственным университетом в рам

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана подписало Меморандум о взаимопонимании с Азербайджанским университетом архитектуры и строительства и Нахчыванским государственным университетом в рамках проекта "Навыки для будущего".

Как сообщает Report, Меморандум о взаимопонимании предусматривает сотрудничество между ASAN Xidmət и вузами в области формирования и развития инновационной среды в университетах.

Меморандум подписали председатель Госагентства Ульви Мехдиев, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова и ректор Нахчыванского госуниверситета Эльбрус Исаев.

Для участия в шестимесячной инкубационной программе, реализуемой совместно компанией BP и турецкой Bilişim Vadisi, на начальном этапе зарегистрировались 47 команд. Отбор прошли 30 команд, а право на участие в программе получили 10 команд. В рамках программы турецкие специалисты провели тренинги по различным направлениям.

Проект "Навыки для будущего", начатый в апреле 2021 года, направлен на развитие кадрового потенциала в сфере инноваций, поддержку инновационной деятельности в образовании.

За время реализации проекта было налажено сотрудничество с 12 университетами. Более 2000 студентов представили 181 стартап-идею, а при поддержке свыше 130 менторов было сформировано 98 стартап-команд. По итогам инкубационных программ 19 команд представили свои проекты, из которых три были награждены по результатам оценки жюри.