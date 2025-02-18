Асадов: Товарооборот Азербайджана с прикаспийскими странами в 2024 году вырос на 6%

13:39

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в III Каспийском экономическом форуме в Тегеране (Иран).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабмин.

На пленарном заседании Асадов отметил, что форум является важной платформой для обсуждения экономического сотрудничества прикаспийских стран.

Он подчеркнул, что товарооборот Азербайджаном со странами региона вырос на 6% в 2024 году. Премьер также отметил важность реализации прикаспийскими странами соглашения о торгово-экономическом взаимодействии, подписанного в 2018 году.

Глава правительства отметил необходимость совместных усилий для решения экологических проблем Каспия, включая его обмеление. Он напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил создать экспертную группу для изучения этого вопроса.

Им выражена надежда на скорое завершение всех необходимых согласований, которые позволят организовать первое заседание рабочей группы в Баку.

На форуме обсудили развитие транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг", а также перспективы сотрудничества в области зеленой энергетики и цифровых технологий.

По итогам пленарного заседания принято коммюнике III Каспийского экономического форума.