Асадов: Азербайджан и Узбекистан рассматривают ряд перспективных проектов

Асадов: Азербайджан и Узбекистан рассматривают ряд перспективных проектов

Азербайджан и Узбекистан рассматривают ряд перспективных проектов в различных сферах.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на 4-м Ташкентском международном инвестиционном форуме.

"Эффективно работаем по линии азербайджано-узбекской инвестиционной компании с уставным капиталом $500 млн. Сегодня рассматривается ряд перспективных проектов в различных сферах", - отметил Асадов.

По его словам, еще одним многообещающим направлением для сотрудничества выступает сфера альтернативной энергетики: "У Азербайджана масштабная повестка на этом направлении. Уже реализуется ряд крупных проектов совместно с ведущими компаниями мира".

Али Асадов добавил, что Азербайджан также активно развивается как поставщик зеленой энергии в Европу.

"Сегодня вместе с Грузией, Румынией и Венгрией мы совместно работаем над проектом создания зеленого энергокоридора по дну Черного моря в Европу. Кроме того, в ходе COP29 главы Азербайджана, Узбекистана и Казахстана подписали Соглашение, открывающее широкие возможности для экспорта зеленой энергии в Европу по маршруту Каспийское море – Черное море", - подчеркнул премьер-министр.