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Асад Саджад: Отсутствие HS-кодов препятствует развитию международной торговли халяльными продуктами

Асад Саджад: Отсутствие HS-кодов препятствует развитию международной торговли халяльными продуктами Основным препятствием для развития международной торговли халяльными продуктами является отсутствие гармонизированной системы (HS-кодов) для таких товаров.
Бизнес
8 октября 2024 г. 17:42
Асад Саджад: Отсутствие HS-кодов препятствует развитию международной торговли халяльными продуктами

Основным препятствием для развития международной торговли халяльными продуктами является отсутствие гармонизированной системы (HS-кодов) для таких товаров.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Совета по халяльному развитию Пакистана Асад Саджад заявил на Форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum) в Баку.

"HS-коды, разработанные Всемирной таможенной организацией, являются международной системой классификации товаров, используемой более чем в 200 странах. Около 98% мировой торговли осуществляется с использованием этих кодов. Однако для халяльных продуктов HS-коды пока не созданы, что создает значительные трудности", - отметил Саджад.

По его словам, отсутствие кодов затрудняет получение точной информации и статистики по халяльным товарам, усложняет контроль за импортно-экспортными операциями, увеличивает задержки на таможне и повышает расходы.

Он отметил, что необходимо создать рабочую группу, которая будет заниматься разработкой халяльных подкатегорий и их интеграцией в систему HS.

Саджад также обратил внимание на другие проблемы, с которыми сталкивается мировая халяльная торговля. К ним он отнес различия в стандартах сертификации, дефицит сырья, нехватку обученного персонала и сложность получения сертификатов от органов в немусульманских странах.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan Şurası: Qlobal halal ticarət üçün HS kodlarının olmaması əsas maneədir

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