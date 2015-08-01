Армяно-российский товарооборот за полгода сократился на 21,9%

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Объем внешнеторгового оборота между Арменией и Россией за январь-июнь 2015 года составил 491,2 млн. долларов США, снизившись на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Национальной статистической службы Армении.

При этом доля внешнеторгового оборота с Россией составляет 22,5% от совокупного внешнеторгового оборота республики за отчётный период.

Экспорт из Армении в Россию за январь-июнь 2015 года составил около 70,8 млн. долларов США против 133,8 млн. долларов США того же периода 2014 года, а импорт составил 420,3 млн. долларов США (спад на 15,1%).

Внешнеторговый оборот Армении со странами СНГ за отчётный период составил около 582,8 млн. долларов США (доля 26,7% и спад на 22,5%).

Объем внешнеторгового оборота Армении за январь-июнь 2015 года составил порядка 2 186 млн. долларов США, снизившись на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило 797,3 млн. долларов США.