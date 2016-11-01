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    Архангельская область намерена расширять связи с Азербайджаном

    С этой целью азербайджанской стороне предложен ряд проектов

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "У нас имеются предложения, касающиеся развития связей с Азербайджаном в сфере туризма и многих других сферах".

    Как сообщает Report, об этом заявил губернатор Архангельской области РФ Игорь Орлов на VII Азербайджано-российском межрегиональном форуме в Баку.

    И.Орлов отметил, что на долю Архангельской области приходится 20% общей добычи алмазов в России: "Мы намерены организовать успешное сотрудничество с Азербайджаном не только в этом, но и других секторах. Надеемся, азербайджанская сторона положительно оценит наши предложения и в результате между Азербайджаном и Архангельской областью будет подписано соглашение".

    "Мы готовы строить и развивать отношения с Азербайджаном во всех областях. Верю, что, несмотря на большое расстояние, мы подпишем множество проектов с Азербайджаном", - добавил губернатор.

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