Архангельская область намерена расширять связи с Азербайджаном

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "У нас имеются предложения, касающиеся развития связей с Азербайджаном в сфере туризма и многих других сферах".

Как сообщает Report, об этом заявил губернатор Архангельской области РФ Игорь Орлов на VII Азербайджано-российском межрегиональном форуме в Баку.

И.Орлов отметил, что на долю Архангельской области приходится 20% общей добычи алмазов в России: "Мы намерены организовать успешное сотрудничество с Азербайджаном не только в этом, но и других секторах. Надеемся, азербайджанская сторона положительно оценит наши предложения и в результате между Азербайджаном и Архангельской областью будет подписано соглашение".

"Мы готовы строить и развивать отношения с Азербайджаном во всех областях. Верю, что, несмотря на большое расстояние, мы подпишем множество проектов с Азербайджаном", - добавил губернатор.