АРЭВ и ЕБРР обсудили инвестиции в энергетический сектор Азербайджана

Состоялась очередная встреча между представителями Агентства по регулированию энергетических вопросов (АРЭВ) при министерстве энергетики и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Состоялась очередная встреча между представителями Агентства по регулированию энергетических вопросов (АРЭВ) при министерстве энергетики и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщает Report, информацию об этом распространило АРЭВ.

На встрече приняли участие председатель правления АРЭВ Самир Ахундов, главный специалист по рискам ЕБРР Акрам Хилми, а также другие представители обеих структур.

С.Ахундов проинформировал участников встречи о мерах, реализуемых ЕБРР по проекту “поддержка деятельности новосозданного Агентства по регулированию энергетических вопросов в Азербайджанской Республике”. Он также отметил важность реализуемых проектов в области энергетики и широко проинформировал о наличии благоприятного инвестиционного климата в энергетическом секторе Азербайджана.