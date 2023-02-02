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АРЭВ и ЕБРР обсудили инвестиции в энергетический сектор Азербайджана

АРЭВ и ЕБРР обсудили инвестиции в энергетический сектор Азербайджана Состоялась очередная встреча между представителями Агентства по регулированию энергетических вопросов (АРЭВ) при министерстве энергетики и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Бизнес
2 февраля 2023 г. 20:08
АРЭВ и ЕБРР обсудили инвестиции в энергетический сектор Азербайджана

Состоялась очередная встреча между представителями Агентства по регулированию энергетических вопросов (АРЭВ) при министерстве энергетики и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщает Report, информацию об этом распространило АРЭВ.

На встрече приняли участие председатель правления АРЭВ Самир Ахундов, главный специалист по рискам ЕБРР Акрам Хилми, а также другие представители обеих структур.

С.Ахундов проинформировал участников встречи о мерах, реализуемых ЕБРР по проекту “поддержка деятельности новосозданного Агентства по регулированию энергетических вопросов в Азербайджанской Республике”. Он также отметил важность реализуемых проектов в области энергетики и широко проинформировал о наличии благоприятного инвестиционного климата в энергетическом секторе Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке AERA və EBRD Azərbaycanın enerji sektoruna investisiya qoyuluşunu müzakirə edib

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