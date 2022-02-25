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Арестованы сотрудники Госслужбы по вопросам имущества

Арестованы сотрудники Госслужбы по вопросам имущества В ходе расследования, проведенного Госслужбой по вопросам имущества при министерстве экономики в конце прошлого года, были выявлены противоправные действия некоторых сотрудников Абшеронского территориального управления №4 Государственной службы реестра не
Бизнес
25 февраля 2022 г. 14:20
Арестованы сотрудники Госслужбы по вопросам имущества

В ходе расследования, проведенного Госслужбой по вопросам имущества при министерстве экономики в конце прошлого года, были выявлены противоправные действия некоторых сотрудников Абшеронского территориального управления №4 Государственной службы реестра недвижимого имущества.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

По информации, об этом было сообщено в Генеральную прокуратуру. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, были арестованы несколько сотрудников Абшеронского территориального управления № 4, в отношении них возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

"Меры по обеспечению удовлетворенности граждан, повышению прозрачности будут продолжены в рамках сотрудничества с соответствующими госструктурами", - заявили в Госслужбе.

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