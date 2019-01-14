Аренда жилья в Азербайджане незначительно подорожала в прошлом месяце

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Аренда жилья в Азербайджане в декабре 2018 года в месячном сравнении подорожала на 0,2% - до 92,42 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Напомним, что аренда жилья в январе прошлого года подорожала на 0,1%, в феврале-марте цены остались стабильными, затем в апреле снизились на 0,2%, в мае вновь поднялись на 0,4%. В июне на рынке вновь наблюдалась стабильность, в июле цены пошли вниз на 0,1%, в августе и сентябре – подорожали на 0,6% и 0,4% соответственно. Как в октябре, так и в ноябре аренда жилья в месячном сравнении подорожала на 0,2%.