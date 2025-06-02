Araz Supermarket оштрафован за продажу продуктов по цене выше указанной на этикетке

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Araz Supermarket" на основании закона "О защите прав потребителей".

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО Araz Supermarket на основании закона "О защите прав потребителей".

Об этом сообщили Report в Агентстве.

Компания реализовала продукты питания по более высокой цене, чем указано на этикетке, тем самым совершив правонарушение, предусмотренное статьей 447.0.1. (обман потребителей в незначительном размере относительно стоимости товара) Кодекса об административных правонарушениях.