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Araz Supermarket оштрафован за продажу продуктов по цене выше указанной на этикетке

Araz Supermarket оштрафован за продажу продуктов по цене выше указанной на этикетке Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Araz Supermarket" на основании закона "О защите прав потребителей".
Бизнес
2 июня 2025 г. 11:42
Araz Supermarket оштрафован за продажу продуктов по цене выше указанной на этикетке

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО Araz Supermarket на основании закона "О защите прав потребителей".

Об этом сообщили Report в Агентстве.

Компания реализовала продукты питания по более высокой цене, чем указано на этикетке, тем самым совершив правонарушение, предусмотренное статьей 447.0.1. (обман потребителей в незначительном размере относительно стоимости товара) Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке “Araz Supermarket” məhsulu üzərində göstərilən qiymətdən baha satdığına görə cərimələnib

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