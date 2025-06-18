О нас

Araz Supermarket оштрафован за обман потребителей

Araz Supermarket оштрафован за обман потребителей Araz Supermarket оштрафован за обман потребителей
Бизнес
18 июня 2025 г. 16:16
Araz Supermarket оштрафован за обман потребителей

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком составило протокол об административном правонарушении в отношении сети супермаркетов "Araz Supermarket".

Как сообщили Report в Госагентстве, мера принята в соответствии с Законом "О защите прав потребителей".

По информации ведомства, компания реализовывала продовольственные товары по цене, превышающей указанную на упаковке, тем самым совершив правонарушение, предусмотренное статьей 447.0.1. КоАП (Обман потребителей в незначительной мере относительно стоимости товара).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Araz Supermarket"də qiymət fərqinə görə inzibati protokol tərtib edilib

Другие новости из категории

Viva Desserts уличили в завышении цен на товары
Viva Desserts уличили в завышении цен на товары
18 июня 2025 г. 15:47
В Баку стартовала техническая сессия 29-й Генассамблеи IOTA
ФотоВ Баку стартовала техническая сессия 29-й Генассамблеи IOTA
18 июня 2025 г. 15:45
В аптеках Zeytun не исполняются решения Тарифного совета
В аптеках Zeytun не исполняются решения Тарифного совета
18 июня 2025 г. 15:38
Bazarstore оштрафован за обман потребителей
Bazarstore оштрафован за обман потребителей
18 июня 2025 г. 15:05
Ведущий производитель цемента в Азербайджане проведет собрание акционеров
Ведущий производитель цемента в Азербайджане проведет собрание акционеров
18 июня 2025 г. 14:18
В Азербайджане за 5 месяцев выдано около 198 тыс. сертификатов ASAN İmza
В Азербайджане за 5 месяцев выдано около 198 тыс. сертификатов "ASAN İmza"
18 июня 2025 г. 13:21
Подписаны соглашения о продвижении белорусской текстильной продукции в Азербайджане
Подписаны соглашения о продвижении белорусской текстильной продукции в Азербайджане
18 июня 2025 г. 13:06
Эльнур Багиров: Объем госзакупок в Азербайджане за 5 лет вырос в 1,5 раза
Эльнур Багиров: Объем госзакупок в Азербайджане за 5 лет вырос в 1,5 раза
18 июня 2025 г. 12:55
Глава Беллегпрома: Беларусь открыта к созданию совместных производств в Азербайджане
Глава "Беллегпрома": Беларусь открыта к созданию совместных производств в Азербайджане
18 июня 2025 г. 11:59
Посол: Беларусь рассчитывает на стратегическое партнерство с Азербайджаном в легкой промышленности
Посол: Беларусь рассчитывает на стратегическое партнерство с Азербайджаном в легкой промышленности
18 июня 2025 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi