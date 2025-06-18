Araz Supermarket оштрафован за обман потребителей

Araz Supermarket оштрафован за обман потребителей

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком составило протокол об административном правонарушении в отношении сети супермаркетов "Araz Supermarket".

Как сообщили Report в Госагентстве, мера принята в соответствии с Законом "О защите прав потребителей".

По информации ведомства, компания реализовывала продовольственные товары по цене, превышающей указанную на упаковке, тем самым совершив правонарушение, предусмотренное статьей 447.0.1. КоАП (Обман потребителей в незначительной мере относительно стоимости товара).