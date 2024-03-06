AQSİA: 700 женщин в регионах обеспечены начальным капиталом для бизнеса

До сегодняшнего дня 700 женщин в регионах Азербайджана были обеспечены начальным капиталом для предпринимательской деятельности.

До сегодняшнего дня 700 женщин в регионах Азербайджана были обеспечены начальным капиталом для предпринимательской деятельности.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель общественного объединения "Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане" (AQSİA) Сакина Бабаева на мероприятии на тему "Женская солидарность и инновационное будущее во имя зеленого мира" в Баку.

По ее словам, на сегодняшний день AQSİA организовала до 2 000 мероприятий, 120 выставок изделий ручной работы, подписала 40 меморандумов, реализовала 15 международных и 10 местных грантовых проектов.