Apple закрывает магазины за пределами Китая

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Американская компания Apple на две недели закрывает розничные магазины, находящиеся вне Китая, в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Apple Тим Кук.

Ранее компания информировала о временном закрытии магазинов на территории материкового Китая из-за распространения коронавируса.

"На сегодняшний день все наши магазины в Большом Китае (на всей территории КНР) уже открыты <...> Так как уровень заболеваемости продолжает расти в других местах, мы предпринимаем дополнительные меры для защиты членов нашей команды, а также покупателей. Мы закроем все наши розничные магазины за пределами Большого Китая до 27 марта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Apple.

Кук подчеркнул, что сотрудники закрывшихся офисов будут продолжать получать стандартную заработную плату. Приобрести товары производителя по-прежнему можно в интернет-магазинах.

Как отмечает агентство Bloomberg, всего у компании около 460 магазинов, из них примерно 270 находятся в США. 11 марта стало известно о закрытии точек Apple в Италии, которая является крупнейшим очагом инфекции за пределами КНР. По данным агентства, объявлялось и о прекращении работы отделений в Испании.