Apple вывезла большинство сотрудников из России в Кыргызстан

Американская корпорация Apple вывезла большинство сотрудников из российского офиса в Кыргызстан к концу лета. Компания также релоксировал некоторых сотрудников в ОАЭ и Великобританию.

Американская корпорация Apple вывезла большинство сотрудников из российского офиса в Кыргызстан. Некоторые сотрудники также переведены в офисы в ОАЭ и Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Сообщается, что подготовка к этому процессу началась весной, процесс был завершен к концу лета.

Переезд своим сотрудникам после начала боевых действий в Украине также предлагал Google. Компания предлагала релокацию в Дубай, однако многие сотрудники отказались из-за климата и дальности.

По словам экспертов, многие IT-компании активно переводят своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан, так как эти страны комфортны с точки зрения распространения русского языка и стоимости переезда. Также возможен переезд в Сербию и Черногорию.

Официально Apple не прекращала работу в России. После начала боевых действий в Украине компания приостановила продажу новых моделей своих устройств и ограничила работу Apple Pay и ряда других сервисов. Также Apple удалила из своего магазина приложений AppStore приложения некоторых российских компаний из-за санкций США.