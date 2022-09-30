О нас

Apple вывезла большинство сотрудников из России в Кыргызстан

Apple вывезла большинство сотрудников из России в Кыргызстан Американская корпорация Apple вывезла большинство сотрудников из российского офиса в Кыргызстан к концу лета. Компания также релоксировал некоторых сотрудников в ОАЭ и Великобританию.
Бизнес
30 сентября 2022 г. 09:26
Apple вывезла большинство сотрудников из России в Кыргызстан

Американская корпорация Apple вывезла большинство сотрудников из российского офиса в Кыргызстан. Некоторые сотрудники также переведены в офисы в ОАЭ и Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Сообщается, что подготовка к этому процессу началась весной, процесс был завершен к концу лета.

Переезд своим сотрудникам после начала боевых действий в Украине также предлагал Google. Компания предлагала релокацию в Дубай, однако многие сотрудники отказались из-за климата и дальности.

По словам экспертов, многие IT-компании активно переводят своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан, так как эти страны комфортны с точки зрения распространения русского языка и стоимости переезда. Также возможен переезд в Сербию и Черногорию.

Официально Apple не прекращала работу в России. После начала боевых действий в Украине компания приостановила продажу новых моделей своих устройств и ограничила работу Apple Pay и ряда других сервисов. Также Apple удалила из своего магазина приложений AppStore приложения некоторых российских компаний из-за санкций США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Apple moves majority of employees from Russia to Kyrgyzstan

Другие новости из категории

Орхан Мамедов: Предприниматели испытывают сложности с доступом к финансовым ресурсам
Орхан Мамедов: Предприниматели испытывают сложности с доступом к финансовым ресурсам
29 сентября 2022 г. 15:18
Азербайджан обменивается налоговой информацией со 136 странами
Азербайджан обменивается налоговой информацией со 136 странами
29 сентября 2022 г. 14:52
Депутат предложил упростить процедуру участия МСП в тендерах
Депутат предложил упростить процедуру участия МСП в тендерах
29 сентября 2022 г. 14:36
В Азербайджане облегчат процесс оформления ввозимых в страну автомобилей
В Азербайджане облегчат процесс оформления ввозимых в страну автомобилей
29 сентября 2022 г. 14:19
Натиг Гасанов: В Азербайджане будет создан единый реестр МСП
Натиг Гасанов: В Азербайджане будет создан единый реестр МСП
29 сентября 2022 г. 13:51
Депутат предлагает включить в новый закон положения о развитии предпринимательства в регионах
Депутат предлагает включить в новый закон положения о развитии предпринимательства в регионах
29 сентября 2022 г. 13:45
Обсужден экспорт продукции химической промышленности Азербайджана в Пакистан
ФотоОбсужден экспорт продукции химической промышленности Азербайджана в Пакистан
29 сентября 2022 г. 11:02
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту
ФотоAzerTelecom и Kazakhtelecom подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту
28 сентября 2022 г. 17:42
В Азербайджане оживает рынок аренды второй руки
В Азербайджане оживает рынок аренды "второй руки"
28 сентября 2022 г. 15:35
Число активных налогоплательщиков в Азербайджане превысило 693 тысячи
Число активных налогоплательщиков в Азербайджане превысило 693 тысячи
28 сентября 2022 г. 14:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi