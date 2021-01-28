Apple сообщила о рекордном росте выручки

Американская компания Apple зафиксировала в первом квартале 2021 финансового года рекордный рост выручки, которая впервые превысила 100 млрд долларов США.

Американская компания Apple зафиксировала в первом квартале 2021 финансового года рекордный рост выручки, которая впервые превысила 100 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опубликованная отчетность.

По итогам трехмесячного отчетного периода, который завершился 26 декабря 2020 года, выручка компании составила 111,4 млрд долларов США. По этому показателю был зафиксирован рост на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 финансового года, когда компания зафиксировала выручку в размере 91,8 млрд долларов США. Чистая прибыль компании со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) также выросла - до 28,75 млрд долларов США по сравнению с 22,23 млрд годом ранее.

"Наши показатели в декабрьском квартале были обеспечены двузначными показателями роста в каждой категории продуктов, что привело к рекордному росту выручки в каждом географическом сегменте и к самым высоким показателям базы активных подключенных устройств", - приводятся в пресс-релизе слова финансового директора Apple Луки Маэстри. Отмечается, что доля международных продаж компании по итогам квартала составила 64%.

Рыночная капитализация компании составляет почти 2,4 трлн долларов США.