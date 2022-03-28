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Apple сократит производство iPhone и AirPods

Apple сократит производство iPhone и AirPods Компания Apple сокращает производство iPhone SE и AirPods, решение принято в связи со снижением спроса на потребительскую электронику, которое обусловлено инфляцией и геополитическим фоном.
Бизнес
28 марта 2022 г. 11:18
Apple сократит производство iPhone и AirPods

Компания Apple сокращает производство iPhone SE и AirPods, решение принято в связи со снижением спроса на потребительскую электронику, которое обусловлено инфляцией и геополитическим фоном.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Nikkei Asia.

"Apple планирует произвести примерно на 20% меньше iPhone SE в следующем квартале, чем первоначально планировалось, что является одним из первых признаков того, что конфликт в Украине и надвигающаяся инфляция начали сказываться на спросе на потребительскую электронику", - говорится в статье.

Американский технологический гигант также сократил заказы на производство наушников AirPods более чем на 10 млн единиц за весь 2022 год, поскольку компания прогнозирует слабый спрос.

Газета также сообщает, что Apple попросила поставщиков произвести на пару миллионов единиц всего модельного ряда iPhone 13 меньше, чем планировалось ранее, но заявила, что эта корректировка была основана на сезонном спросе.

В начале марта Apple сообщила о прекращении продажи своей продукции в России. По данным аналитиков IDC, на которые ссылается газета, Apple в 2021 году продала пять миллионов iPhone в РФ, что обеспечило компании 16% от продаж всего рынка в стране - третий показатель среди производителей мобильных гаджетов.

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Версия на английском языке Apple to cut iPhone, AirPods output amid Ukraine war uncertainty

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