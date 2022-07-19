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Apple решила уменьшить наем сотрудников из-за ожидаемого экономического кризиса

Apple решила уменьшить наем сотрудников из-за ожидаемого экономического кризиса Компания Apple запланировала в 2023 году сократить наем новых сотрудников из-за возможного экономического кризиса.
Бизнес
19 июля 2022 г. 10:34
Apple решила уменьшить наем сотрудников из-за ожидаемого экономического кризиса

Компания Apple запланировала в 2023 году сократить наем новых сотрудников из-за возможного экономического кризиса.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Помимо уменьшения найма в компании решили снизить расходы на зарплаты в том же 2023 году, отметил источник агентства.

Решение по сокращению зарплат будет касаться лишь определенных подразделений компании.

В начале июня агентство Reuters сообщило, что генеральный директор Tesla Илон Маск в письме топ-менеджерам компании заявил, что у него "очень плохие предчувствия" по поводу экономики, поэтому компании нужно приостановить наем новых людей и сократить 10% сотрудников.

На конец 2021 года в Tesla работало почти 100 тыс. человек, то есть речь может идти о сокращении примерно 10 тыс. сотрудников.

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Версия на английском языке Apple to slow hiring to cope with potential economic downturn

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