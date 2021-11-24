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Apple приостановил онлайн-продажу продукции в Турции из-за низкого курса лиры

Apple приостановил онлайн-продажу продукции в Турции из-за низкого курса лиры На фоне резкого падения курс турецкой лиры компания Apple приостановила продажи своей продукции через официальный онлайн-магазин в Турции.
Бизнес
24 ноября 2021 г. 12:45

На фоне резкого падения курс турецкой лиры компания Apple приостановила продажи своей продукции через официальный онлайн-магазин в Турции.

Как отмечает телеканал Haberturk, компания планирует провести ревизию в связи с нынешним курсом турецкой валюты.

Ожидается, что в скором времени компания повысит цены, чтобы компенсировать снижение стоимости из-за падения лиры. Дело в том, что в отпускную цену продукции Apple в Турции входят несколько налогов и сборов, которые значительно увеличивают стоимость товара. В случае с iPhone это сбор за регистрацию номера IMEI, налог на технические устройства и т.д..

Как сообщает ТАСС, многие граждане предпочитают привозить продукцию Apple из-за рубежа. В таком случае на родине им необходимо оплатить только сбор за регистрацию номера IMEI - примерно 150 долларов США по текущему курсу. Общая стоимость готового к использованию iPhone в таком случае получалась на 35% дешевле, чем при покупке в Турции. Однако из-за резкого обесценивания лиры итоговая стоимость многих товаров Apple оказалась ниже, чем в США.

Отметим, что турецкая валюта продолжает дешеветь, курс доллара по отношению к ней поднялся 23 ноября сразу на 18,33% — до 13,465 лиры за доллар, что стало новым рекордом.

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