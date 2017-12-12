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    Apple подтвердила информацию о покупке британского сервиса распознавания музыки Shazam

    Стоимость сделки составляет около 300 млн фунтов стерлингов

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Applе приобрела британский сервис распознавания музыки Shazam.

    Как передает Report, об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление американской компании.

    «Мы взволнованы тем, что Shazam и его талантливая команда присоединится к Apple», — заявил изданию представитель Apple. О заключении соглашения The Verge также заявили в Shazam.

    Ранее о сделке со ссылкой на источники сообщал TechCrunch. По словам одного из собеседников портала, стоимость сделки составляет около 300 млн фунтов стерлингов ($401 млн).

    Shazam – бесплатное приложения для распознавания музыки. Доступна для Mac OS, Windows, iOS и Android.

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