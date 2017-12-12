Apple подтвердила информацию о покупке британского сервиса распознавания музыки Shazam

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Applе приобрела британский сервис распознавания музыки Shazam.

Как передает Report, об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление американской компании.

«Мы взволнованы тем, что Shazam и его талантливая команда присоединится к Apple», — заявил изданию представитель Apple. О заключении соглашения The Verge также заявили в Shazam.

Ранее о сделке со ссылкой на источники сообщал TechCrunch. По словам одного из собеседников портала, стоимость сделки составляет около 300 млн фунтов стерлингов ($401 млн).

Shazam – бесплатное приложения для распознавания музыки. Доступна для Mac OS, Windows, iOS и Android.