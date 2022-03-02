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Apple остановила продажи своей продукции и ограничила работу сервисов в России

Apple остановила продажи своей продукции и ограничила работу сервисов в России Apple прекращает в России продажи своей продукции и ограничивает работу сервисов.
Бизнес
2 марта 2022 г. 01:26
Apple остановила продажи своей продукции и ограничила работу сервисов в России

Apple прекращает в России продажи своей продукции и ограничивает работу сервисов.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении компании.

"Мы остановили продажу всех своих товаров в России. На прошлой неделе мы остановили весь экспорт нашим дистрибьюторам в стране. Использование Apple Pay и других сервисов ограничено. Приложения RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из App Store за пределами России. Мы отключили в Apple Maps демонстрацию трафика и информирование о происшествиях в качестве меры безопасности для украинских граждан", - отмечается в информации.

В данный момент на официальном сайте невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и товары для "умного" дома.

Напомним, что 24 февраля США ужесточили для России правила получения разрешений на экспорт микроэлектроники, а также авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий

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