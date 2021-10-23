Apple остался самым дорогим брендом в мире девятый год подряд

Бренд Apple остается наиболее дорогим в мире на протяжении девяти лет подряд.

Бренд Apple остается наиболее дорогим в мире на протяжении девяти лет подряд.

Как передает Report со ссылкой зарубежные СМИ, это показало исследование Interbrand Corp. за 2021 год.

Его стоимость повысилась за прошедший год на 26% и превысила 408,25 млрд долларов США.

На второй позиции остался бренд Amazon, который подорожал на 24% (до 249,25 млрд долларов США), на третьей - Microsoft, прибавивший в цене 27% (до 210,2 млрд долларов США), на четвертой - Google, стоимость которого поднялась на 19% (до 196,8 млрд долларов США).

Список остальных компаний в топ-10 также не изменился: на пятой строке Samsung (рост на 20%, до 74,635 млрд), Coca-Cola (повышение на 1%, до 57,488 млрд), Toyota (увеличение на 5%, до 54,107 млрд), Mercedes-Benz (рост на 3%, до 50,866 млрд), McDonald's (подъем на 7%, до 45,885 млрд), Disney (увеличение на 8%, до 44,183 млрд).

На долю первых трех компаний в списке пришлось более 62% общей стоимости брендов из топ-10, отмечается в отчете.

Наиболее существенный подъем в рейтинге продемонстрировал бренд Tesla: его стоимость взлетела почти втрое (на 184%, до 36,27 млрд), в результате чего он переместился на 14-ю позицию с 26-й.