Apple опустилась на вторую строчку в списке крупнейших производителей смартфонов

Поставки смартфонов Apple упали примерно на 10% в первом квартале 2024 года.

Поставки смартфонов Apple упали примерно на 10% в первом квартале 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила исследовательская компания IDC.

Apple вновь опустилась на второе место в рейтинге крупнейших производителей, уступив первую строчку Samsung. Американская корпорация обогнала южнокорейскую по итогам 2023 года.

В январе - марте 2024 года поставки смартфонов в мире выросли на 7,8%, до 289,4 млн штук. Доля Samsung составила 20,8%, Apple - 17,3%, Xiaomi - 14,1%.

Samsung, выпустившая в начале года новую флагманскую модель Galaxy S24, в первом квартале поставила больше 60 млн смартфонов. Apple продала 50,1 млн против 55,4 млн годом ранее.