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Apple намерена инвестировать в экономику США $430 млрд

Apple намерена инвестировать в экономику США $430 млрд Компания Apple намерена в течение пяти лет вложить 430 млрд долларов США в экономику США для развития инновационных технологий.
Бизнес
26 апреля 2021 г. 23:48
Apple намерена инвестировать в экономику США $430 млрд

Компания Apple намерена в течение пяти лет вложить 430 млрд долларов США в экономику США для развития инновационных технологий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте компании.

Согласно документу, компания таким образом увеличивает на 20% объем инвестиций по сравнению с предыдущим пакетом, представленным в 2018 году. Значительная доля вложений Apple в течение пяти ближайших лет будет направлена на развитие технологий связи пятого поколения (5G) и разработку новых процессоров. Всего компания рассчитывает создать в США порядка 20 тыс. новых рабочих мест.

"В период возрождения и восстановления Apple наращивает усилия по поддержке в США инноваций и производства за счет инвестиций, которые будут распределены между всеми 50 штатами", - подчеркнул глава компании Тим Кук. По его словам, выделенные Apple средства поспособствуют разработке передовых технологий с применением среди прочего искусственного интеллекта, а также развитию экологически чистого производства.

В частности, руководство компании планирует создать новый офис Apple в штате Северная Каролина. Кроме того, в корпорации рассчитывают направить значительные средства на поддержку поставщиков комплектующих для их продукции в США, инвестировать в работу центров обработки данных, а также в создание контента для стримингового сервиса Apple TV+ в 20 штатах.

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