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Apple и Hyundai не смогли достичь договоренностей о выпуске электромобилей

Apple и Hyundai не смогли достичь договоренностей о выпуске электромобилей Корпорация Apple и компания Hyundai Motor Company не смогли достичь договоренностей о совместном выпуске в США самоуправляемого автомобиля с электродвигателем.
Бизнес
8 февраля 2021 г. 08:26
Apple и Hyundai не смогли достичь договоренностей о выпуске электромобилей

Корпорация Apple и компания Hyundai Motor Company не смогли достичь договоренностей о совместном выпуске в США самоуправляемого автомобиля с электродвигателем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

Как она отмечает, Hyundai и частично принадлежащая ей компания Kia Motor уведомили регулирующие органы о том, что в данный момент не проводят консультаций с Apple по данному вопросу. По сведениям издания, соответствующие переговоры ранее проходили, но завершились безрезультатно.

Напомним, что телеканал CNBC 3 февраля сообщил со ссылкой на источники, что Apple близка к договоренностям с Hyundai и Kia о начале выпуска электрокаров уже в 2024 году. Предполагалось, что их будут производить на предприятии Kia в городе Уэст-Пойнт (штат Джорджия). 5 февраля агентство Bloomberg проинформировало, что посвященные этой теме консультации между компаниями приостановлены.

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