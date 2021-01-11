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Apple и Hyundai договариваются о совместном производстве электромобилей

Apple и Hyundai договариваются о совместном производстве электромобилей Компании ранее работали вместе над программным обеспечением CarPlay, что позволяет соединять iPhone с автомобилями Hyundai
Бизнес
11 января 2021 г. 09:47
Apple и Hyundai договариваются о совместном производстве электромобилей

Компании Hyundai Motor Co и Apple в настоящее время находятся на этапе ранних переговоров о возможном совместном производстве электромобилей.

Как передает Report, перед этим корейское медиа Korea Economic Daily TV сообщило, что Apple и Hyundai ведут переговоры о производстве электрокаров и батарей до 2027 года, в результате чего акции автопроизводителя выросли на 25%.

8 января Hyundai подтвердила, что находится в переговорах с Apple, однако не отмечала их предмет.

Позже производитель сообщил, что "получил запросы о кооперации в производстве беспилотных электрокаров от различных компаний", названия которых не разглашаются.

В свою очередь, Apple пока ситуацию не комментирует. Ранее сообщалось, что Apple планирует начать производство авто с собственной технологией батарей до 2024 года.

Известно, что компании ранее работали вместе над программным обеспечением CarPlay, что позволяет соединять iPhone с автомобилями Hyundai.

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Версия на английском языке Apple and Hyundai to jointly develop an electric car

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