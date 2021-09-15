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Apple самостоятельно создаст EV после провала переговоров с автогигантами

Apple самостоятельно создаст EV после провала переговоров с автогигантами Компания Apple заявила о намерениях построить свой первый электромобиль (EV) самостоятельно, не прибегая к помощи партнеров.
Бизнес
15 сентября 2021 г. 12:54

Компания Apple заявила о намерениях построить свой первый электромобиль (EV) самостоятельно, не прибегая к помощи партнеров.

Как передает Report со ссылкой на autocentre, технологический гигант не смог договориться с автопроизводителями.

Первая информация о том, что производитель электроники решил занять электромобильную нишу, появилась в 2015 году. Тогда в интернете появились публикации о проекте Apple Titan (другое название — Apple iCar), но, по сути, о нем было мало что известно. Через несколько лет компания из Купертино якобы отказалась от идеи создания электромобиля и решила сосредоточиться на разработке автопилота.

Теперь информация о новом транспортном средстве вновь появилась в сети. Apple возобновила работы над проектом и даже пыталась привлечь к сотрудничеству наиболее успешных автопроизводителей, например, Toyota и Hyundai. Но эта задумка ни к чему не привела, и в компании решили самостоятельно воплотить проект в жизнь.

Чтобы как можно быстрее вывести на рынок первый электромобиль, было решено начать работы по восстановлению центра разработки транспортных средств. Следующим этапом стал поиск поставщиков комплектующих. По некоторым данным, первый EV американского IT-гиганта дебютирует не раньше 2025 года.

Напомним, что в июле подрядчики Apple Inc — сборщик электроники Foxconn (Тайвань) и производитель комплектующих для жестких дисков Nidec (Япония) — объявили о создании СП, целью которого будет производство электродвигателей для электромобилей.

По мнению финансовых аналитиков, до конца года фондовые рынки могут упасть на 15% из-за переоцененности акций таких высокотехнологичных компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google.

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